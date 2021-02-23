Личную тайну Мягкова раскрыли после смерти

Личную тайну Мягкова раскрыли после смерти
Андрей Мягков. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Всплыли неожиданные факты из биографии знаменитости

Андрей Мягков был одним из самых закрытых артистов советской цены. Он не любил распространяться о своей жизни и предпочитал общаться с ограниченным гругом лиц. В частности из-за этого об артисте известно общественности не так много. Только после смерти знакомые стали выдавать некоторые личные подробности об актере. 

Станислав Садальский рассказал о малоизвестном факте из жизни Мягкова. Он сообщил, что артист был дядей известного певца Эдуарда Хиля. 

Также, рассказывает Садальский, Мягков отличался особым талантом к живописи. Он рисовал портрет Ефремова, у Галины Волчек была картина с ее изображением авторства звезды "Служебного романа". 

"Хиль тоже прекрасно рисовал и когда-то собирался стать вовсе не певцом, а художником. Послал своему дяде из Ленинграда пару своих рисунков, и тот посоветовал поступать в Мухинское училище. Но с училищем не сложилось, и Эдуард пошел учиться Ленинградский полиграфический техникум, где преподавали родители Андрея Мягкова", – рассказал актер на своей странице в "Инстаграме". 

Несмотря на тяжелое детсво блокадника, Мягков считал себя счастливым человеком, заявил Садальский. У него была любимая жена, живопись и писательство, которым он, к слову, увлекся из-за любви супруги к детективом. 

После смерти артиста, его жена Анастасия Вознесенская перестала выходить на связь. Родные объяснили, что случилось с женщиной после трагедии.

Роман ИГНАТОВ

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