Журналистка выдала неприятные подробности закулисья шоу Малахова

Девушка рассказала о неприятном опыте собеседования на программу

Телепередача Малахова славится своими резонансными историями, которые шокируют общественность. Иногда в шоу рассказывают истории, которые, казалось бы, никогда не могли произойти в жизни. Однако некоторые из них действительно могут оказаться выдумкой. Журналистка рассказала о своем опыте устройства в программу и она оказалась крайне разочарована.

Автор канала в Яндекс.Дзене "Бекстейдж журналистки" рассказала, что однажды пыталась устроится на шоу к Малахову корреспондентом. Сперва она написала на почту в "Прямой эфир", после чего ее и нескольких девушек пригласили на собеседование.

Первым шоком для нее стала зарплата. Ее сразу предупредили, что работать придется очень много, а получать за это она будет всего 20 тысяч.

"В голове в этот момент у меня пронеслись мысли: “Что я здесь делаю? Зачем я приехала? Я уже получаю в три раза больше. Почему так мало? Это же Москва. Неужели кто-то соглашается на подобное”. НО мне стало любопытно, а как тут все устроено?", – пишет она.

После ей дали задание придумать программу от начала до конца. Девушка с задачей справилась, но редакторам ее работа понравилась не сильно. У нее спросили, почему к программе про Диму Билана она не привязала Владимира Путина, если ей сразу сказали, что может пригласить любого гостя. При этом девушка отметила, что президент к певцу никакого отношения не имеет.

Однако второе потрясение вызвало следующее задание. Ее попросили провести интервью потерпевшей от безумного соседа. Журналистка задавала вопросы, но сотрудникам программы снова не понравилось, как она справилась. Редакторы спросили, почему она не придумала про соседа какие-то новые шокирующие подробности.

"В тот момент я все поняла, они не просто приукрашивают истории, а именно придумывают их. Может, конечно, я наивная, но я думала, что хоть что-то настоящее в этих программах все-таки есть", – продолжила она.

Девушка рассказала, что отказалась от работы, на что проводившая собеседование женщина заявила, что журналистку тут "сожрут".