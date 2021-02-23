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Звезды привыкли поздравлять людей
с общенародными праздниками через свои соцсети. 23 февраля не стало
исключением. Светская львица Ксения Собчак придумала необычное обращение к
представителям сильного пола. Звезда с веслом наперевес продемонстрировала
подтянутую фигуру в алом купальнике.
"Желаю вам защищать, а не защищаться от "бабы с веслом", – остроумно подписала "поздравительную открытку" телеведущая.
Снимок был сделан на жарком курорте. Ноги знаменитости утопают в белоснежном песке. На заднем плане видны раскидистые пальмы и лазурная морская гладь. Помимо яркого бикини, Ксения надела черно-белую накидку. Изюминку фотографии – деревянное весло Собчак держит в левой руке. Взгляд светской львицы, прикрытый темными очками, устремлен вдаль.
Пользователям Сети пришлась по вкусу откровенная и красочная фотография.
"Ксения! Идеальная фигура!", "Какое красивое весло", "Ничего себе у тебя фигурка, оказывается", "Ну, вы вообще огонь. Как женщина, журналист, телеведущая, перечислять долго", - рассыпаются в комплиментах многочисленные поклонники знаменитости.
К слову, Собчак – большая любительница публиковать пикантные фото и видео. Недавно артистка попала впросак, выложив откровенный видеоролик.
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