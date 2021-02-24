На яхте в купальнике: Нагиев показал предполагаемую возлюбленную

На яхте в купальнике: Нагиев показал предполагаемую возлюбленную
Дмитрий Нагиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий "Голоса" провел время в компании таинственной незнакомки

Дмитрий Нагиев, тщательно скрывающий свою личную жизнь, ошарашил поклонников неожиданным фото. Артист показался в обнимку с полуобнаженной девушкой. СМИ предположили, что ею могла оказаться его возлюбленная, о которой шоумен говорил ранее.

Ведущий "Голоса" признавался, что со своей избранницей он вместе уже много лет. Не раскрывая личность любимой, Нагиев таким образом ее защищает от лишних разговоров. Однако в День защитника Отечества актер решил подогреть интерес к этой теме, опубликовав новое фото.

Нагиев провел время на яхте в компании блондинки. В кадре пара лежит в обнимку, причем лица девушки не разглядеть – она повернулась к камере спиной. Примечательно, что предполагаемая избранница артиста позировала в купальнике, в то время как сам он был полностью одет.

"Голос 60+" не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников",

пошутил ведущий популярного музыкального конкурса. С юмором к подобному снимку отнеслись и его подписчики, обратив внимание, что кто-то из пары оделся "не по погоде":

"Совсем не бережете вы себя, Дмитрий Владимирович", "Почему сам в штанах то", "А вы правда продюсер?", "Вот это ракурс! Избушка-избушка...", "А не околела ли, дедушка, твоя бабушка?"

Ходят слухи, что избранница Нагиева живет под Санкт-Петербургом и воспитывает 11-летнего сына. Однако знакомые рассказывали, что у ведущего есть и вторая семья в Москве. Говорят, что у актера есть еще и восьмилетняя дочь, о воспитании которой он недавно проговорился в интервью.

Карина СИРАЗОВА

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