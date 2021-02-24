Яхтсмен имеет право на большее, чем ожидалось

Юрий Фирсов забаррикадировался в квартире Валентины Легкоступовой и требует вернуть ему пропавшие деньги. После этих сообщений появилась информация, что на самом деле апартаменты принадлежали певице лишь наполовину, поэтому вдовец может рассчитывать лишь на малую долю наследства. Но адвокат Сергей Жорин заявил, что это не так.

По его словам, жилплощадь была записана на исполнительницу хита "Ягода-малина" целиком, а не только частично. А вот о супружеской доле не может быть и речи, так как брак Легкоступовой и Фирсова длился лишь 40 дней. Важно лишь то, что принадлежало артистке при жизни, – это и имеет право получить яхтсмен.

"Фирсов по закону может претендовать на абсолютно все имущество, которое было у Легкоступовой на момент ее смерти – все имущество, которое она смогла заработать за всю свою творческую жизнь",

– пояснил Жорин. Таким образом, Фирсов может получить и загородный дом покойной супруги.

Адвокат подчеркнул в беседе с "Пятым каналом", что вдовец не собирается отказываться от наследства. Однако остается загадкой, для чего он сменил замки в квартире, если ранее яхтсмен всегда говорил о себе как об обеспеченном человеке. Сейчас же, по словам Фирсова, у него ничего не осталось.

О том, что последний супруг Легкоступовой может рассчитывать лишь на малую долю наследства, рассказал РИА ФАН анонимный источник, близкий к семье звезды. По его словам, деньги из рюкзака Фирсову также не достанутся.

Вдовец же уверяет, что крупная сумма, хранившаяся в квартире, принадлежит ему.