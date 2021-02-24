Возлюбленная Данко раскритиковала унижающихся из-за алиментов женщин

Возлюбленная Данко раскритиковала унижающихся из-за алиментов женщин
Данко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Невеста артиста назвала получающих деньги на детей попрошайками

Недавно суд обязал Александра Фадеева, более известного под псевдонимом Данко, выплачивать алименты на детей от предыдущих отношений с Натальей Устюменко. Однако с карты артиста были списаны суммы, в несколько раз превышающие установленную, что не могло не возмутить его нынешнюю избранницу. После этого Мария Силуянова нелестно высказалась о женщинах, рассчитывающих на алименты после расставания.

Возлюбленная Данко воспитывает сына от предыдущих отношений и, по ее словам, на алименты не подавала принципиально – привыкла рассчитывать исключительно на себя. Диджей продала свой подмосковный дом и вместо этого купила две квартиры в крымском поселке Ливадия, чтобы сдавать туристам.

"Алиментщицы – просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося "три рубля",

– высказалась невеста Данко. А вот поступок его бывшей Силуянова назвала беспределом.


Мария пояснила, что Александр согласился на 35 тыс. руб. в месяц. Однако спустя время с его карты без предупреждения сняли сначала 90, а затем 180 тыс. рублей. В банке Фадееву сообщили, что деньги пошли на алименты, а Ситуянову возмущает то, что Устюменко все время мало получаемых средств.

Не в восторге от этой ситуации и сам Данко. "За последнее время с меня сняли полмиллиона рублей просто ни за что", – цитирует артиста StarHit.

Устюменко и Фадеев расстались в 2017 году, вместе они были более десяти лет. Наталья воспитывает двух дочерей – Софью и Агату, причем младшей диагностировали ДЦП.

Карина СИРАЗОВА

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Сэм
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Данко это фамилия или погоняло? Чем он прославился, чтобы о нем писать?
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