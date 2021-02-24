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Российского и советского киноактера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в своей московской квартире. О произошедшем инциденте стало известно сегодня, 24 февраля.
Как выяснили журналисты, Писаренко перестал выходить на связь с родственниками. Позднее один из них решил приехать к актеру домой, однако не смог попасть в квартиру – Дмитрий не открывал дверь.
После этого мужчина решил обратиться в правоохранительные органы. Прибывшая на место полиция вскрыла дверь и обнаружила в квартире тело артиста, отмечает канал РЕН ТВ.
Как отмечает источник, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются причины смерти актера.
Писаренко запомнился советским и российским телезрителям по своим ролям в кинокартинах "Оленья охота", "Михайло Ломоносов", "Ревизор", "Лермонтов", "Царь Иван Грозный" и остальным фильмам.
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