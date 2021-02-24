О причинах смерти 61-летнего артиста не сообщается

Российского и советского киноактера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в своей московской квартире. О произошедшем инциденте стало известно сегодня, 24 февраля.

Как выяснили журналисты, Писаренко перестал выходить на связь с родственниками. Позднее один из них решил приехать к актеру домой, однако не смог попасть в квартиру – Дмитрий не открывал дверь.

После этого мужчина решил обратиться в правоохранительные органы. Прибывшая на место полиция вскрыла дверь и обнаружила в квартире тело артиста, отмечает канал РЕН ТВ.

Как отмечает источник, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются причины смерти актера.

Писаренко запомнился советским и российским телезрителям по своим ролям в кинокартинах "Оленья охота", "Михайло Ломоносов", "Ревизор", "Лермонтов", "Царь Иван Грозный" и остальным фильмам.