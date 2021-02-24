Актер отвез звезду в ЗАГС, не получив ее согласия

Екатерина Градова и Андрей Миронов прожили вместе всего пять лет – известная по роли радистки Кэт актриса не смогла простить измену мужа. А вот начиналась история любви советских звезд поистине романтично. СМИ вспомнили старое интервью артистки, в котором она рассказывала о свадьбе с Мироновым.

Актер впервые увидел Градову на ее дипломном спектакле в школе-студии МХАТ. Андрей Миронов – уже известный на тот момент артист – сказал своему приятелю Валентину Гафту: "Вот эта девушка будет моей женой". Позже он признавался артистке: еще в 14 лет ему приснилось, что возлюбленную будут звать Екатерина.

После знакомства Миронов был твердо намерен жениться на Градовой – для них обоих этот брак был первым. Актер представлялся знакомым Екатерины Георгиевны ее женихом, а однажды забрал ее на машине, полностью заваленной тюльпанами, и, неожиданно для артистки, отвез в ЗАГС подавать заявление.

"Ты меня не хочешь спросить?" А он: "Не-а, не хочу". Так я стала его женой",

– вспоминала Градова в студии программы "Судьба человека".

Тем не менее, в браке у супругов начались проблемы. Миронову было непросто смириться с обрушившейся на Градову славой после "Семнадцати мгновений весны". "Я женился не на звезде", – говорил актер. Он хотел, чтобы супруга ушла из театра и все время посвящала семье.

Инициатором развода была Градова, которая спустя годы сильно об этом жалела. Но тогда актриса не смогла простить неверность Миронова. В интервью "Московскому комсомольцу" она признавалась:

"Какой разрыв, если я его выгнала? Измены были, а я не в состоянии была его делить".

Екатерина Градова скончалась в этот понедельник, 22 февраля. Бывшего мужа актрисы не стало 34 года назад.