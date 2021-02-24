Бывший жених Бузовой потерял голос

Давид Манукян вышел на связь после операции. Рэпер записал видео из больницы, рассказав о своем самочувствии.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой попал под нож хирургов вчера. По словам артиста, всю ночь его тошнило, а теперь ему трудно говорить из-за потери голоса. Впрочем, Дава не падает духом.

"Вчера была операция, все прошло хорошо, – показался он в Инстаграм-историях с перебинтованной головой. – Я так говорю, потому что голоса нет. Всю ночь тошнило, но ничего, нормально, прорвемся с вами".

Что именно случилось с Манукяном, неизвестно. Не исключено, что о причинах операции он расскажет позже.

Стоит отметить, что недавно завершился проект "Танцы со звездами", где бывший Бузовой занял второе место, но получил приз зрительских симпатий. Партнершей рэпера была Дарья Палей, с которой ему приписывали роман после расставания с Ольгой Бузовой. Впрочем, похоже танцовщиков действительно связывали лишь профессиональные отношения: Палей замужем.

О разрыве со звездой "Дома-2" Манукян по-прежнему не высказался, хотя его мать не раз ругала Бузову и даже оскорбляла ее. На свои переживания рэпер намекнул лишь в своем новом треке. Также поговаривают, что отношения знаменитостей и вовсе были пиар-ходом.

А недавно стало известно о долгах рэпера, несмотря на которые он заваливал телеведущую дорогими подарками. Говорят, Манукян влезал в аферы, чтобы впечатлить возлюбленную.