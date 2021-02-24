Певица показалась в откровенном наряде, усыпанном сверкающими камнями

Анна Седокова подготовила необычное поздравление мужчинам ко Дню защитника Отечества. Экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала пикантный ролик, для которого она снялась практически без одежды. Кадрами звезда поделилась в соцсетях.

Певица предстала в позупрозрачном корсете бежевого цвета и трусах, полностью усыпанных сверкающими камнями. На ногах Седоковой были лишь аккуратные босоножки на каблуке. Волосы артистка заплела в несколько длинных кос.

Звезда позировала, сидя на большом белом кубе, пока камера снимала ее с различных ракурсов. Также Анна появилась на леопардовом фоне, без стеснения демонстрируя свою фигуру в откровенном наряде.

"Я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас пожалуйста. Мы это любим и ценим", – написала певица в "Инстаграм", отдельно обратившись к своему мужу Янису Тимме. Седокова призналась спортсмену в любви, пообещав поздравить его лично.



Видео артистки произвело настоящий фурор. В комментариях поклонники оставляли восхищенные смайлы и писали звезде комплименты: "Красота божественная", "У всех будет жаркая ночь благодаря тебе", "Какой кайф", "Вау", "Огонь".

Сама Седокова позже в Инстаграм-историях отметила, что видео было снято вовсе не в честь праздника. Так певица анонсировала свою новую композицию, премьера которой состоится послезавтра.

Экс-солистка "ВИА Гры" любит баловать поклонников откровенными кадрами, несмотря на то, что в прошлом году она вышла замуж. Недавно певица опубликовала фото в платье с глубоким декольте.