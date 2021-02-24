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Екатерина Градова как-то рассказала о больших трудностях в семье. Она призналась, что пугающий характер приемного сына не раз заставлял ее сильно нервничать.
Мальчика исполнительница роли радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны" и ее второй муж, физик Игорь Тимофеев усыновили сразу после своего венчания. Это был воспитанник детского дома, которому помогали актриса и ее дочь от первого брака Мария Миронова с супругом.
Ребенок рос сложным: влияла "очень тяжелая наследственность", о которой знаменитости стало известно не сразу. Это выяснилось лишь через несколько лет после усыновления, вспоминала звезда театра и кино.
Пугающий характер приемного сына стал настоящим испытанием для Градовой. Мальчик "такие вещи делал и говорил, что трудно было вообразить", говорила актриса.
В подростковом возрасте Алексей Суховерков был страшно неуживчив, часто вел себя агрессивно. Он совсем не хотел учиться и совершал массу нехороших поступков.
Однако со временем все изменилось. Старания приемных родителей не прошли даром. Помогло и то, что Екатерина Георгиевна привела его в церковь.
Парень отслужил в морской пехоте. Теперь он работает шеф-поваром, общается с известной семьей, много ездит, пишет "КП". Интервью молодой человек совсем не дает.
В последние дни родные, друзья и коллеги вспоминают известную актрису Екатерину Градову, которая скончалась в 74 года. Накануне ее коллега по театру Наталья Селезнева рассказала, как прошли последние годы жизни исполнительницы роли радистки Кэт и что на нее сильно повлияло.
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