Ранее соседи часто видели покойного актера с бутылками

Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Писаренко. Актер в последние годы практически не выходил из дома, а его тело обнаружили лишь спустя несколько дней после трагедии. Подробности выяснили журналисты.

Тревогу забил племянник артиста. Вечером 23 февраля он пришел поздравить дядю, но ему никто не открыл. Кроме того, из квартиры начал доноситься неприятный запах. Когда вскрыли дверь, Писаренко обнаружили мертвым.

Источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах сообщили, что актер из "Ревизора" скончался не менее трех дней назад. При этом криминальную версию не рассматривают. Племянник сообщил, что Дмитрий Валентинович страдал хроническим панкреатитом, а продукты ему раз в неделю приносили родственники.

Жена Лариса Бережная написала в "Фейсбук", что артист скончался из-за проблем с сердцем. Точная причина смерти будет известна после экспертизы, передает "Общественная служба новостей".

В трехкомнатной квартире на Тверской актер жил один по меньшей мере шесть лет: более 14 лет назад возлюбленная Писаренко скончалась. Все это время артист был женат, но Бережная оставила его и вместе с сыном уехала в Болгарию. Вернулась супруга лишь недавно, а навещать артиста стал пасынок.

Соседи говорят, что Писаренко страдал от проблем с алкоголем. Раньше актера часто видели с бутылками. По слухам, из-за этого у его покойной возлюбленной начались проблемы на работе. Кстати, именно она оставила квартиру артисту, который после ее ухода из жизни несколько лет ухаживал за матерью избранницы, пишет "Московский комсомолец".