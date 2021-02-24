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Юлия Михалкова тщательно следит за собой. Порой в своих социальных сетях она делится секретами красоты с подписчицами. Однако ее последнее фото вызвало бурные обсуждения, при этом многие подписчики раскритиковали артистку за излишнюю любовь к космологическим процедурам.
На странице Юлии в "Инстаграм" появилось фото, на котором она запечатлена в компании своих подруг. Девушки только вышли из бани, поэтому выглядят очень румяными и отдохнувшими.
Таким кадром Михалкова решила поздравить мужчин с 23 февраля, отметив, что женщины очень ценят их поддержку. Только вот большая часть интернет-пользователей обратили внимание не на трогательные слова экс-участницы "Уральских пельменей", а на ее внешний вид.
Особенно досталось юмористке за ее губы, которые, как считают подписчики, выглядят уж слишком большими.
"Вы девочки все на одно лицо", "Девушку справа укусила пчела в губы?", "Одни губы... реально на одно лицо", "Девушки, что у вас с губами-то?", "Да сдуйте вы уже эти "пельмени", не модно!", "Без макияжа не узнал", "Зачем губы так накачивать?"
– раскритиковали звезду в комментариях.
Ранее бывший коллега Михалковой Рожков жестко высмеял ее "гламурные успехи". После ухода Юлии из "Уральских пельменей" стало ясно, что без конфликтов не обошлось. В недавнем интервью юморист отметил, что изредка заглядывает к звезде в "Инстаграм", но не более.
При этом Рожков добавил, что Михалкова оборвала все контакты с участниками коллектива, который по-прежнему хочет возобновить общение, любит ее и ждет обратно.
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