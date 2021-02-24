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Милош Бикович, который последние несколько лет живет в России и снимается во многих отечественных картинах, получил российское гражданство. Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации. Всего по данному указу гражданство получил 91 человек, отказались от него всего два.
Сам артист пока отказывается от комментариев на этот счет.
Бикович – сербский актер, который сыграл в фильмах "Солнечный удар", "Духless 2", "Лед", "Холоп", сериалах "Магомаев", "Гранд" и многих других. Почти год назад в интервью Ксении Собчак он рассказывал, что хотел бы получить российское гражданство – это бы сильно упростило пребывание и работу в стране.
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