На церемонию прощания пришли близкие и родные знаменитой актрисы

На Троекуровском кладбище в Москве прошло печальное мероприятие – преданные поклонники и родственники простились с выдающейся советской артисткой Екатериной Градовой. "Радистка Кэт" скончалась 22 февраля.



В траурной церемонии приняли участие звездные друзья знаменитости, ее родные, а также почитатели актерского таланта Градовой. Проводить Екатерину Георгиевну в последний путь пришло несколько десятков человек. Печальные кадры с мероприятия опубликовал "Пятый канал".

Так, на месте последнего пристанища звезды культовой киноленты "Семнадцать мгновений весны" установили резной крест из дерева. На христианском символе разместили портрет знаменитости. Могила Екатерины Градовой утопает в цветах. Больше всего поклонники и родные принесли красных и белых роз.

Пока неизвестно, как будет выглядеть мемориал на могиле легендарной киноактрисы. Градову захоронили на престижном месте – ее прах покоится на "Аллее звезд". Об этом похлопотал худрук "Ленкома" Марк Варшавер, который сейчас поддерживает семью советской знаменитости. Несколько дней назад рядом с Градовой похоронили звезду главного новогоднего кинофильма "Служебный роман" Андрея Мягкова.

Совсем недавно коллега Градовой Наталья Селезнева рассказала о последних годах жизни знаменитости. По ее мнению, на "радистку Кэт" сильно повлияло завершение творческой карьеры и уход из театра.

Напомним, Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Ее смерть стала серьезным ударом для коллег и близких.