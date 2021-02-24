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Ведущий программы "Кинопанорама" Даль Орлов ушел из жизни в 87 лет. Об этом сообщила его дочь.
Легендарный советский и российский киновед, драматург, сценарист последние несколько дней провел в Боткинской больнице, пишут "Дни.ру". Что стало причиной смерти – не уточняется, однако, по некоторым данным, это не коронавирус.
Прощание с телеведущим проведут в субботу, 27 февраля.
Политик считает РФ другой цивилизацией, которая не понимает "общего языка"
Доказательств о плохом качестве комплексов у Еревана нет, считает специалист