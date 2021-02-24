Актриса поделилась новостью в соцсетях

Екатерина Шпица наконец узаконила свои отношения с Русланом Пановым.

Предложение возлюбленный звезды "Реальных пацанов" сделал еще в 2018-м году, однако по разным причинам свадьбы постоянно откладывалась. Но сегодня на своей странице в "Инстаграм" актриса опубликовала фото, на котором запечатлена со своим новоиспеченным мужем.

Счастливая пара улыбается и демонстрирует обручальные кольца. Снимок актриса подписала красным сердечком.

Для церемонии Екатерина выбрала платье с открытыми плечами, а волосы убрала назад. Панов же надел классический костюм черного цвета. В комментариях поклонники и друзья семьи тут же принялись поздравлять пару с важным событием.

"Красавчики, поздравляю", "Дорогие! Счастья", "Катюша! Поздравляю вас", "Поздравляем Катенька! Долгих счастливых лет семейной жизни", "Горько", "Долго и счастливо, в любви и радости", "Катерина, хороших и счастливых дней семейной жизни", "Счастья и любви на долгие годы!", "Ну наконец-то! Я очень рада за вас, будьте счастливы, любите друг друга, взаимопонимания вам. Ура новой семье",

– написали под фотографией молодоженов.

Напомним, что ранее Шпица рассказала, что планировала выйти замуж за бизнесмена еще в прошлом году. Все думали, что тогда планы пары нарушила пандемия коронавируса. Однако позже актриса призналась, что торжество пришлось перенести из-за семейной трагедии. Оказалось, что летом прошлого года из-за врачебной ошибки скончался отец бизнесмена.

До свадьбы Екатерина и Руслан были вместе несколько лет. Бизнесмен быстро нашел общий язык с восьмилетним сыном актрисы.