Отар Кушанашвили стал отцом в девятый раз

Отар Кушанашвили стал отцом в девятый раз
Отар Кушанашвили. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ребенка журналисту подарила новая избранница

Отар Кушанашвили признался, что стал отцом в девятый раз.

Журналист пришел в качестве гостя нового выпуска шоу "Секрет на миллион". Кушанашвили поделился с Лерой Кудрявцевой, что избранница подарила ему ребенка. При этом ни имени своей новой возлюбленной, ни пола малыша телеведущий не раскрыл. 

Возможно, в эти выходные в полном выпуске передачи Отар все-таки назовет имя матери своего девятого ребенка, ведь пока лишь известно, что это может быть не Ольга Курочкина, с которой питатель несколько лет жил в гражданском браке. Также в новом выпуске Кушанашвили признается, готов ли снова жениться.

В эфире НТВ журналист пообещал честно рассказать о своем отношении к современным звездам российского шоу-бизнеса, угрозах и войне с Аллой Пугачевой. 

Напомним, что Кушанашвили был дважды официально женат. Его первая супруга Мария подарила ему дочь Дарью и двух сыновей – Георгия и Николоса. После развода она отсудила у телеведущего всю недвижимость. 

Второй избранницей Отара стала Ирина Киселева-Кушанашвили, с которой они прожили в браке почти 5 лет. Женщина подарила писателю дочь Элину и сына Федора. 

Затем Кушанашвили начал строить отношения с бизнес-леди Ольгой Курочкиной, которая родила сыновей Мамуку и Романа, дочь Елену. 

Ранее Кушанашвили раскрыл тайну российских звезд. В своем шоу журналист рассказал, что артистам плевать на все ограничения, а сообщения об их бедственном финансовом положении – ложь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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