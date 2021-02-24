Знаменитый телеведущий вступил в интернет-перепалку

Любимец публики Артем Шейнин за словом в карман не лезет. Своим остроумием и эрудированностью телеведущий завоевал сердца миллионов зрителей. Оказалось, что и вне телекамер Шейнин продолжает отстаивать свою позицию и не стесняется вступать в споры с подписчиками.



Интернет-конфликт разгорелся под публикацией знаменитости с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. Там Артем с теплотой высказался о тех, кто защищал Родину в рядах Красной, Советской или Российской армий.

Душевный пост пришелся по вкусу большинству подписчиков Шейнина в "Фейсбуке". Однако нашелся умелец, который решил съязвить. В комментариях под постом некий Илья Игнатов поинтересовался, к какой из указанных армий имеют отношения такие легендарные знатоки военного дела как Александр Суворов, Михаил Кутузов, Павел Нахимов и Федор Ушаков.

По всей видимости, пользователю Сети его вопрос показался остроумным. Однако в целом, не совсем ясно, что товарищ Игнатов имел ввиду.

Впрочем, туманность выпада не смутила Артема. Он ответил провокатору, не стесняясь использовать дерзкие словечки, что его сообщение было адресовано людям, которые сейчас стоят на защите Родины.

"Отвечаю в зал, работающим "на ******", как говорили в той армии, где служил я (уж не знаю, в какой служили Вы, саркастичный Вы наш...)", – ответил телеведущий.



Там же телеведущий иронично отметил, что готов лично поздравить сослуживцев перечисленных Ильей культовых личностей, если собеседник предоставит любые их координаты.

Стоит отметить, что многие подписчики телеведущего одобрили высказывание Артема и поддержали его в "борьбе" с оппонентом.

К слову, недавно стало известно о заработках Артема Шейнина. По слухам, модный телеведущий получает порядка 100 миллионов рублей в год. Впрочем, сам журналист отказался от обсуждения темы своих доходов.