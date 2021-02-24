"Сделал счастливой": вдова Грачевского продолжает страдать по мужу

"Сделал счастливой": вдова Грачевского продолжает страдать по мужу
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раны на сердце Екатерины все еще кровоточат

Смерть Бориса Грачевского больно ударила по его родственникам и поклонникам. 36-летняя вдова мэтра Екатерина Белоцерковская не стесняется страдать на публике. Женщина изливает свою душу прямо на странице в соцсети. Безутешная вдова часто публикует архивные фотографии с Борисом.

Сегодня Екатерина выложила снимок, на котором они вместе с отцом "Ералаша" забавно кривляются на камеру. Влюбленные вытянули губы вперед в "утином" выражении лица и выпучили глаза. Снимок получился ярким и смешным. Екатерина одета в алый костюм, который дополнен красной повязкой на волосы, а Борис облачился в черный свитер с красочным сине-зеленым принтом.

"Только ты сделал меня счастливой", – подписала задорное и живое фото несчастная женщина.

Там же Белоцерковская призналась, что в отношениях с Грачевским радовалась каждому дню как подарку. Несмотря на почтенный возраст режиссера (Борис скончался на 72-м году жизни), пара иногда вела себя по-детски и любила подурачиться. Екатерина не скрывает, что очень тоскует по покинувшему этот мир мужу.

Подписчики женщины постарались поддержать свою любимицу и призвали ее взять себя в руки.

"Вы пример пары, которая несмотря на разницу в возрасте, была гармоничной и счастливой. Ваша боль чувствуется даже экран", "Катенька, отпустите!", "Это был мощный человек, память в Москве о нем будет вечна", "Очень вам сочувствую! Не так просто встретить своего человека...", "Это навсегда остается в сердце. Держись..." – тоскуют вместе с Екатериной пользователи Сети.

К слову, недавно была озвучена новая причина смерти Грачевского. Так, в трагическом событии могли быть виноваты его супруги. По мнению подруги режиссера Марианы Саид Шах, мэтр страдал от отсутствия внимания со стороны жен.

Ольга ФЕДОРОВА

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