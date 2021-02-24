"Нехорошую" квартиру Легкоступовой могут продать третьему лицу

"Нехорошую" квартиру Легкоступовой могут продать третьему лицу
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близкая подруга покойной певицы захотела купить ее недвижимость

Вдовец Валентины Легкоступовой заперся в ее квартире и даже сменил замки. И пока дети певицы, которым достались 3/4 жилплощади, гадают, как же вытащить коварного яхтсмена из квартиры, подруга звезды, кажется, нашла выход. 

Наталья Штурм уверена, что единственный способ навсегда забыть о Фирсове – это продать жилье, а деньги отдать "альфонсу". Но, к сожалению, с продажей могут возникнуть трудности, потому что у квартиры уже есть "нехорошая" репутация. 

Однако в случае необходимости Штурм готова купить квартиру подруги, хоть и на определенных условиях. 

"Я готова рассмотреть вариант покупки квартиры, но не по рыночной, а по договорной цене",

подчеркнула Наталья в беседе с РИА ФАН. 

В том случае, если этот вариант не сработает, звезда предложила родным Легкоступовой буквально оккупировать ту часть квартиры, которую они получили в наследство. Например, сыну заехать вместе с его девушкой, дочери – с двумя детьми и мужем. 

"Могу дать еще двух алабаев, двухметрового удава (друзья одолжат), попугая Ару и обезьянку. Желательно Анетте каждый день распеваться, а Матвею увлечься барабанами. Фирсова нужно вывести из зоны комфорта, и он сам уйдет", 

– уверена Штурм. 

Ранее стало известно, что Фирсов может претендовать на абсолютно все имущество  Легкоступовой. Иными словами, яхтсмен имеет все шансы получить не только квартиру, но и загородный дом покойной супруги.

Юлия МИХАЙЛОВА

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