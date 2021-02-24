Избранницу юмориста возмутило сравнение с его бывшей женой

Пятая жена Евгения Петросяна не так часто выходит в свет. В этот раз Татьяна Брухунова появилась в столичном театре "Модерн", куда пришла, чтобы посмотреть постановку "Женитьба". Однако после представления избранницу юмориста буквально атаковали журналисты.

Татьяну тут же завалили вопросами о сыне, семье, личной жизни. Одеваться Брухуновой пришлось на ходу, чтобы поскорее сбежать от настойчивых журналистов. Молодая жена Петросяна проигнорировала вопросы про недавний отдых в Сочи, процедив сквозь маску, что не готова общаться.

Затем она и вовсе перестала реагировать, пишет издание "Дни.ру". Однако один вопрос все-таки заставил Брухунову заговорить. Когда журналист спросил, знает ли Татьяна о своей схожести с Еленой Степаненко, намекая, что бывшая жена комика тоже увела его из семьи, девушка взорвалась.

"Это хамство!"

– не сдержалась возлюбленная Евгения Вагановича и поспешила к ожидавшему ее такси, чтобы поскорее сбежать от камер. На вопросы про сына и мужа ответов так и не последовало.

Выходит, что Брухунова все-таки следит за новостями о Степаненко, потому что не так давно подруга Петросяна заявила, что молодая юмористка увела Евгения Вагановича из семьи, добавив, что спустя много лет история повторилась, только на месте брошенной жены оказалась сама Елена Григорьевна.

Ранее молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о своей второй беременности.