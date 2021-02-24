"Стыдно": Садальский обругал Первый канал за "позорные концерты"

Садальский отчитал Первый канал за "позорные концерты" на 23 февраля
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер обвинил в провале главного продюсера Юрия Аксюту

Станислав Садальский резко высказался в адрес руководства Первого канала. Особенно досталось главному продюсеру Юрию Аксюте, которого актер назвал бездарностью. 

Причиной столь сильного возмущения стали низкие рейтинги концертов, посвященных Дню защитника Отечества, которые Садальский тут же окрестил "позорными". 

"На главном канале страны – два унылых концерта с одними и теми же исполнителями. Что это? Зачем? Руководитель Развлекательных программ на 1 канале профнепригодный Аксюта, ну уж уберите бездарность", 

– возмутился артист в своем "Инстаграме" (орфография и пунктуация сохранены).

Разочарованный Садальский с грустью отметил, что в этот день защитников Родины поздравляли "профнепригодные". Например, комментировать выбор ведущих актер и вовсе отказался, заявив, что вместо Яны Чуриковой и Дмитрия Борисова можно было пригласить, например, главную актрису военного театра Армии Ольгу Богданову, диктора Гостелерадио СССР Анну Шатилову или Олега Марусева. 

Артист также прижил фотографию рейтингов, отметив, что вчера зрители Первого канала почти не смотрели праздничный концерт. 

Ранее Садальский ввязался в еще один конфликт. Актер показал неприличный жест Владимиру Соловьеву и сравнил его передачу с мусором. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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