"Плавно подошли к этому шагу": Арзамасова впервые рассказала об отношениях с Авербухом

"Плавно подошли к этому шагу": Арзамасова впервые рассказала об отношениях с Авербухом
Елизавета Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса отметила, что их сильно сблизил период самоизоляции

В декабре 2020 года общественность поразила неожиданная новость – 47-летний Илья Авербух женился на 25-летней Елизавете Арзамасовой. Фигурист и звезда "Папиных дочек" сыграли свадьбу спустя две недели после помолвки, из-за чего их отношения нарекли "стремительно развивающимися". Однако актриса призналась – все не так, как кажется на первый взгляд.

В интервью журналу Hello! Арзамасова рассказала, что они с Авербухом крайне серьезно подошли к вопросу о свадьбе.

"Мы очень плавно, "без резких движений", обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу", – заявила Елизавета.

Артистка добавила, что ложное впечатление у общественности сложилось из-за того, что и она, и фигурист никогда не раскрывали подробностей своей личной жизни.

По словам звезды "Папиных дочек", их с Ильей отношения укрепились благодаря самоизоляции. Возлюбленные провели это время вдвоем в загородном доме.

"Мы пожили той жизнью, которой ни у меня, ни у Ильи не было с самого раннего детства. Мы провели лето на даче в приятных домашних хлопотах и общении, с вечерами у камина", – поделилась актриса.

Арзамасова отметила, что ежедневное нахождение рядом с Авербухом показало, что им комфортно не только делать совместные дела, но и молчать, наслаждаясь окружающей обстановкой и обществом друг друга. 

Ранее о браке актрисы и фигуриста высказался профессор психологии Борис Хигир. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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