Певица напомнила телеведущей, что та не будет вечно молодой

Алена Свиридова прокомментировала провокационное высказывание Ксении Собчак. Так, ранее скандально известная телеведущая заявила: если взрослые женщины выкладывают в личных соцсетях смелые снимки, это значит, что они отчаялись.

По словам Свиридовой, звезда "Дома-2" "не отличается искренностью чувств".

"Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру", – высказалась 58-летняя певица.

Артистка отметила – ее частые фотографии в купальнике связаны с тем, что она практически каждое лето проводит на море. Некоторое время назад Свиридова приобрела дом в Керчи – городе, находящемся в восточном Крыму, передает "Телепрограмма".

"И если я все лето хожу в купальнике, то и фотографируюсь в нем. Нет задачи поразить", - заявила исполнительница хита "Розовый фламинго".

Знаменитость акцентировала внимание на том, что не надо стесняться собственных действий и желаний. Другие женщины могут поучиться у Алены, ведь артистку не тревожит общественное мнение.

Свиридова добавила, что когда она постареет, то будет пересматривать яркие снимки в "Инстаграм", вспоминая о прекрасном времяпровождении.

Ранее певица рассказала о трогательном обещании 17-летнего сына Григория. Напомним, помимо младшего наследника, у звезды также есть 37-летний сын Василий.