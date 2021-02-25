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Алена Свиридова прокомментировала провокационное высказывание Ксении Собчак. Так, ранее скандально известная телеведущая заявила: если взрослые женщины выкладывают в личных соцсетях смелые снимки, это значит, что они отчаялись.
По словам Свиридовой, звезда "Дома-2" "не отличается искренностью чувств".
"Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру", – высказалась 58-летняя певица.
Артистка отметила – ее частые фотографии в купальнике связаны с тем, что она практически каждое лето проводит на море. Некоторое время назад Свиридова приобрела дом в Керчи – городе, находящемся в восточном Крыму, передает "Телепрограмма".
"И если я все лето хожу в купальнике, то и фотографируюсь в нем. Нет задачи поразить", - заявила исполнительница хита "Розовый фламинго".
Знаменитость акцентировала внимание на том, что не надо стесняться собственных действий и желаний. Другие женщины могут поучиться у Алены, ведь артистку не тревожит общественное мнение.
Свиридова добавила, что когда она постареет, то будет пересматривать яркие снимки в "Инстаграм", вспоминая о прекрасном времяпровождении.
Ранее певица рассказала о трогательном обещании 17-летнего сына Григория. Напомним, помимо младшего наследника, у звезды также есть 37-летний сын Василий.
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