Женщина раскрыла ранее неизвестные подробности

Экс-супруга Бориса Грачевского Анна высказалась о предстоящей дележке имущества покойного сценариста. Женщина надеется, что их с кинорежиссером общая дочь Василиса не останется с пустыми руками.

По словам Анны, после смерти Бориса Юрьевича ей позвонила вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская. Она сообщила, что бывшей избраннице создателя "Ералаша" необходимо посетить нотариуса с целью вступления в наследство.

"Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что у меня несовершеннолетний ребенок", – отметила женщина.

Анна добавила, что кинорежиссер не оставил завещания. Поэтому все оставшиеся после кончины Грачевского богатства будут делиться на доли. В число наследников входят четверо детей Бориса Юрьевича, а также его последняя супруга.

На данный момент бывшая жена сценариста не знает, что именно подлежит разделу. Наследственная масса покойного Грачевского будет оцениваться в течение полугода, передает "СтарХит".

Женщина выразила надежду, что ее 8-летняя дочь Василиса получит часть наследства знаменитого отца.

Говоря о разделе "Ералаша", Анна отметила, что эта новость стала для нее полной неожиданностью.

"И тут меня ждал шок. Есть ООО "Ералаш". И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% – директору, а только 49% – Грачевскому", – рассказала экс-супруга сценариста.

Она предположила, что 24% могут отойти Белоцерковской, а все остальное поделится между детьми Бориса Юрьевича. Хотя есть вероятность, что директор кинорежиссера попросту был держателем доли, поэтому он обязан вернуть эту часть.

Ранее вдову Грачевского призвали смириться с горькой утратой.