Киркоров отказался выступать ближайший год

Поп-король отменил запланированные концерты

В этом году поклонники Филиппа Киркорова на сцене не увидят – он решил отказаться от выступлений. Певец отменил три мартовских концерта.

Изначально выступления Киркорова в Государственном Кремлевском дворце планировались на 2020 год, но поп-король перенес их из-за пандемии коронавируса. Теперь программу снова отложили – до апреля 2022 года.

По данным агентства InterMedia, отмена связана с санитарными ограничениями из-за COVID-19.

Однако без дела артист сидеть не будет. В ближайшем времени он начнет подготовку Натальи Гордиенко к "Евровидению-2021", напоминает телеканал "360".

Ранее Киркоров показался с седыми волосами после поездки в США.

Карина СИРАЗОВА

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