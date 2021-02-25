Певица призналась, что о таком сюрпризе не могла даже мечтать

Вчера свое 67-летие отметила Любовь Успенская. Звезда готовилась отпраздновать день рождения с размахом: пригласила гостей из разных стран и множество телеканалов. Однако главный подарок "королева шансона" получила заранее – ее дочь Татьяна Плаксина вернулась в Россию.

Певица признается: этот день рождения стал лучшим, ведь дочь прилетела в Москву, чтобы поздравить ее. Успенская не раз говорила, что всегда будет рада визиту девушки и с нетерпением его ждет. В свежем интервью она поделилась:

"Я рада, что смогла вернуть ребенка и даже не мечтала, что это случится именно в день рождения".

Однако "пир на весь мир" с гостями из Франции и Монако Татьяна не увидела. Артистка объяснила, что сейчас дочери не нужно излишнее внимание прессы, кроме того, она устала после перелета.

Именно поэтому на празднике Плаксина не пела, как предполагали некоторые, хотя звезда и оценила "особенный тембр" дочери, назвав ее уже готовой исполнительницей. У девушки еще все впереди, считает Успенская. В разговоре с РИА ФАН артистка добавила, что Татьяна готовила в качестве подарка свою картину.

Матери и дочери удалось помириться после громкого скандала, который прогремел год назад. Плаксина обвинила певицу в издевательствах, что вылилось в многочисленные разбирательства в студиях ток-шоу. Затем Татьяна улетела к отцу в США, где впоследствии успела поссориться и с ним.

2021 год Успенская с наследницей начали с примирения. Недавно Плаксина поведала, что восстановила отношения с матерью, потому что осознала ее значимость в своей жизни.