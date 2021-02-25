Глюкоза смутила Кошкину провокационной выходкой на публике

Глюкоза смутила Кошкину провокационной выходкой на публике
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Инцидент попал на камеру мобильного телефона

Накануне многие звезды российского шоу-бизнеса собрались на вечеринке в честь дня рождения Любови Успенской. Среди приглашенных гостей оказались певица Глюкоза и актриса Яна Кошкина.

Звезда юмористического шоу "Однажды в России" активно делилась с поклонниками видео с торжества. Благодаря этому удалось выяснить, что артистка появилась на празднике в черном обтягивающем платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее пышные формы.

Ближе к концу вечера Кошкина вместе с другими гостями вышла на танцпол. В какой-то момент рядом с ней оказалась Глюкоза. Сначала исполнительница хита "Невеста" пританцовывала и подпевала в такт мелодии, а потом неожиданно поцеловала грудь Яны.

Шалость певицы выбила актрису из коллеи. Она взвизгнула, округлив глаза от удивления. Однако в конечном итоге артистка не стала сердиться на коллегу, расценив ее поступок как шутку. Звезды продолжили веселиться и наслаждаться праздником.

Напомним, 24 февраля Любови Успенской исполнилось 67 лет. Помимо Глюкозы и Яны Кошкиной, исполнительница русского шансона пригласила на вечеринку друзей из Италии, Франции, Украины и Монако. Главной гостьей торжества стала дочь артистки Татьяна Плаксина.


Ранее Глюкоза опубликовала смелый кадр в личном микроблоге, чем восхитила многочисленных фанатов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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