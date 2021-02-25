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Борис Щербаков здоров, и никакого коронавируса у него нет.
Об этом заявил он сам после сообщений в нескольких СМИ, пишет РИА "Новости".
До этого телеграм-канал Mash написал, что у актера обнаружили COVID-19. Сообщалось, что положительный результат на тест он получил еще в День защитника Отечества и сразу самоизолировался.
Также отмечалось, что врачи обеспокоены здоровьем кинозвезды. И неспроста: артисту 71 год, он по возрасту, подцепив инфекцию, сильно рискует.
Актер, в свою очередь, подтвердил, что первый сданный им тест показал наличие коронавируса. Зато второй дал отрицательный результат, добавил он, передает РЕН ТВ.
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