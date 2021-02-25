Борис Щербаков отреагировал на новости о страшной болезни

СМИ распространили новость о COVID-19 у актера

Борис Щербаков здоров, и никакого коронавируса у него нет.

Об этом заявил он сам после сообщений в нескольких СМИ, пишет РИА "Новости".

До этого телеграм-канал Mash написал, что у актера обнаружили COVID-19. Сообщалось, что положительный результат на тест он получил еще в День защитника Отечества и сразу самоизолировался.

Также отмечалось, что врачи обеспокоены здоровьем кинозвезды. И неспроста: артисту 71 год, он по возрасту, подцепив инфекцию, сильно рискует.

Актер, в свою очередь, подтвердил, что первый сданный им тест показал наличие коронавируса. Зато второй дал отрицательный результат, добавил он, передает РЕН ТВ. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В США обеспокоены еще одной победой Путина

Завершение строительства "Северного потока - 2" изменит расклад сил

Пентагон пожаловался на угрозу со стороны России для США и НАТО

Кремль использует метод принуждения в отношении других стран, заявили в командовании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей