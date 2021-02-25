Приятель считает, что артист стал жертвой мошенников

Василий Лановой мог бы дожить до ста лет, если бы на 88-м году жизни не подхватил коронавирус. Причем произошло это по вине мошенников, считает близкий друг артиста Вячеслав Моцардо.

"Я вынужден дать это интервью, чтобы рассказать, как на самом деле ушел из жизни любимец миллионов Василий Лановой, что на самом деле повлияло на ухудшение его здоровья",

– сообщил приятель актера, который косвенно винит в трагедии некую пенсионерку.

По словам Моцардо, в 2013 году в жизни Ланового появилась некая особа, предложившая свои услуги по организации концертов. Ранее эта женщина работала на "Мосфильме", а после выхода на пенсию взялась за артиста. Друг сообщил, что в то время Василий Семенович был сломлен смертью сына, поэтому втереться к нему в доверие было просто. Себя же он корит за то, что сразу не выгнал эту женщину.

Спустя два года Ланового втянули в некую организацию. Артист заподозрил неладное и даже составил документ, в котором говорит о том, что его ввели в заблуждение. В качестве доказательства бумагу предоставил Моцардо.

Тем временем объявившаяся в жизни Ланового женщина провозгласила себя его директором. Пенсионерка получала деньги от спонсоров, наживаясь на имени артиста, рассказал друг. Именно из-за нее в пандемию актер ездил на гастроли: говорил, что не может отказаться, ведь директор уже договорилась.

По словам Моцардо, Лановой считал, что эта женщина заморочила ему голову. Незадолго до смерти артист предполагал, что заразился коронавирусом именно на гастролях, пишет "Комсомольская правда".

Лановой скончался 28 января после нескольких недель пребывания в больнице.