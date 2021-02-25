Вскрылась правда об уходе Гагариной от Меладзе

Вскрылась правда об уходе Гагариной от Меладзе
Полина Гагарина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певице пришлось заплатить продюсеру крупную сумму денег

В начале музыкальной карьеры Полины Гагариной ее продюсером был Константин Меладзе. Благодаря хитам, написанным композитором, о певице узнали многие. Однако в какой-то момент музыкант и артистка перестали сотрудничать. Представитель одного из продюсерских центров рассказал, что именно Гагарина стала инициатором этого разрыва.  

По словам инсайдера, Полина захотела начать сольную карьеру. Но для того, чтобы преждевременно разорвать контракт, нужно было заплатить крупную сумму денег.

"Если артист разрывает договор, на него ложится неустойка + возмещение всех расходов продюсеру: это может быть и 100, и 300, и 500 миллионов рублей", – отметил сотрудник продюсерского центра.

Исполнительнице хита "Не верь мне больше" пришлось договариваться с Меладзе о том, чтобы тот отпустил ее в свободное плавание. По некоторым данным, Гагарина просто занесла Константину нужную сумму, чтобы уйти с его хитами, передает "Комсомольская Правда".

"Продюсеры часто идут на уступки и делают скидки на отступные, если не хотят скандала", – объяснил инсайдер.

Ранее в Сети появилось откровенное фото Полины Гагариной. Снимок опубликовал бывший муж певицы Дмитрий Исхаков. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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