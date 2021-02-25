Супруга возлюбленного Макеевой рассказала об издевательствах актрисы

Супруга возлюбленного Макеевой рассказала об издевательствах актрисы
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина еле сводит концы с концами

Законная супруга Романа Малькова высказалась о романе мужа с Анастасией Макеевой. Светлана заявила, что после ухода избранника она осталась одна с четырьмя детьми. По словам женщины, актриса не стала входить в ее положение, а лишь поиздевалась.

В середине февраля Макеева перестала скрывать свой роман с Мальковым. После этого мужчина начал реже общаться с детьми, а также прекратил поддерживать наследников финансово. Светлана была вынуждена обеспечивать всю семью, однако это давалось ей крайне нелегко.

В какой-то момент жена Романа решила, что за личное счастье надо бороться. Она написала артистке в надежде на то, что та поймет ее как женщина женщину, передает "СтарХит".

Резкий ответ Макеевой шокировал Светлану.

"Она посоветовала мне идти мыть посуду, зарабатывать на жизнь, а не сидеть у мужа на шее, а также рекомендовала найти новую любовь", - рассказала супруга Малькова.

Роман хочет, чтобы дети жили с ним и Анастасией. Примечательно, что наследники мужчины вместе с их матерью находятся в Словении. Что касается самих детей, то они не горят желанием переезжать в Россию и сближаться с новой избранницей отца.

Ранее Макеева поразила поклонников смелыми фото в бикини. Ради красивых снимков актриса разделась в 16-градусный мороз.

Анастасия ГОРЮНОВА

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