Богомолову выгоднее жениться на экс-ведущей шоу "Самый умный", считает известный блогер

Ксении Собчак и Константину Богомолову в очередной раз предрекли скорый развод. На этот раз поводом для подобных разговоров стало недавнее интервью режиссера Тине Канделаки – заклятой подруге блондинки. Некоторые подметили симпатию продюсера "Матч Тв" по отношению к супругу звезды, а Лена Миро написала, что их брак мог бы стать выгодным постановщику.

"Тине очень нравится Богомолов. Ксюша..." – поделилась впечатлениями от просмотра интервью Кети Топурия, как бы призвав телеведущую обратить внимание на возможный уход мужа. Идею поддержала и скандальный блогер, высказавшись, что Канделаки для Богомолова будет ничем не хуже Собчак.

"Брак с Канделаки – пусть небольшой, но шаг вперед",

– заявила она. По ее мнению, телеведущая могла бы помочь продвинуться режиссеру в театральной среде благодаря своим связям. Кроме того, Богомолову было бы "прилично" иметь "некрасивую жену, возглавляющую телеканал", добавила Миро в своем блоге.

Стоит отметить, что она не впервые говорит о скором разводе звезд. Только ранее блогер писала, что уйдет из семьи не Богомолов, а Собчак, якобы из-за презрения к мужу.

Несмотря на слухи, у артистов, похоже, все хорошо. Звезды не перестают публично признаваться друг другу в любви, а Собчак даже позволяет себе шутить на тему развода. Недавно телеведущая записала несколько пародий, в которых рассказала об изменах и избиениях со стороны режиссера.

Зимние каникулы Богомолов и Собчак провели на Мальдивах. Во время отпуска телеведущая нередко публиковала фото в бикини. Некоторые кадры подверглись жесткой критике со стороны подписчиков.