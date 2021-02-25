Проживание стоит 150 тысяч рублей в сутки

Юлия Барановская не только много работает, но и не забывает отдыхать, причем путешествовать телеведущая предпочитает вместе с семьей. Несколько дней назад звезда с детьми отправилась на Мальдивы, но экспериментировать не стала – выбрала знакомый ей отель. Как сообщили СМИ, вилла на частном острове обошлась бывшей Андрея Аршавина в миллион рублей.

По некоторым данным, проживание на вилле стоит около 150 тыс. руб. в сутки. Сама Барановская рассказывала, что проведет на курорте неделю. Таким образом, только за проживание она отдаст более 1 млн, и это не говоря о развлечениях, пишет "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что программа у звезды действительно насыщенная. За четыре дня Юлия и дети успели покататься на гидроцикле, поплавать с морскими черепахами и побывать на необычной вилле, построенной прямо в океане. Всеми впечатлениями Барановская подробно делится в "Инстаграм".

"Два часа абсолютного счастья", – написала ведущая шоу "Мужское/женское" о морской прогулке с черепахами. По ее словам, животные не уплывали далеко, позволяя рассмотреть каждую мелочь. Также звезда заверила, что жителей океана они руками не трогали, поэтому экскурсия им не навредила.

А накануне артистка и дети провели время на вилле со спальней, расположенной прямо под водой. "Лежишь в кровати, а вокруг тебя плавают рыбки. В гардеробной и ванной комнате тоже стеклянные стены", – рассказала восторженная звезда.

Китайский новый год Барановская отпраздновала в своем новом доме. По данным СМИ, роскошный особняк ведущей стоит около миллиона долларов.

Напомним, что Барановская воспитывает троих детей от Аршавина. Старшему Артему недавно исполнилось 16 лет. Юноша так повзрослел, что подписчики ведущей даже приняли его за отца.