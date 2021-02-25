Пошли по стопам отца: чем занимаются сыновья Добронравова

Пошли по стопам отца: чем занимаются сыновья Добронравова
Федор Добронравов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчины снялись во многих известных кинокартинах

Звезда комедийного сериала "Сваты" Федор Добронравов вырастил двоих сыновей – 37-летнего Виктора и 31-летнего Ивана. Расскажем, как живут наследники всенародно любимого артиста.

На данный момент Виктор служит в Театре имени Вахтангова. Также он появляется на сцене Театра Антона Чехова. В 2018 году актеру присвоили звание заслуженного артиста России.

В фильмографию Добронравова-среднего входит более 70 кинокартин. Среди них – "Побег", "О чем говорят мужчины", "Интерны", "Оттепель", "Т-34" и другие.

Виктор проявляет себя не только в кино и театре, но и в музыке. Так, артист является лидером группы "Кавер-Квартет". Что касается личной жизни мужчины, то он состоит в браке с Александрой Торгушниковой. Супруги растят двух дочерей – 10-летнюю Варвару и 4-летнюю Василису.

Младший сын Добронравова, Иван, тоже пошел по стопам отца. Широкую известность он получил после съемок в драме  "Возвращение" режиссера Андрея Звягинцева.

Также актер снялся в таких фильмах и сериалах, как "Утомленные солнцем 2", "Гагарин. Первый в космосе", "Кадетство", "Охота на дьявола", "Мятеж" и других.

Как и его старший брат, Иван уже успел обзавестись семьей. В 2018 году у артиста и его супруги Анны родилась дочь Вероника.

Ранее Федор Добронравов высказался об окончании седьмого сезона сериала "Сваты". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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