На поп-короля уже натравили приставов

Филиппу Киркорову предъявили счет в одном из латвийских банков, причем немалый – в 140 млн рублей. И похоже, ему придется расплатиться.

Судебные тяжбы по долгу поп-короля и его компании ООО "Филипп Киркоров продакшен" начались еще в 2020 году. Подлежащий ликвидации ABLV Bank, AD подал иск с требованием рассчитаться по кредиту в Таганский районный суд.

Приговор был однозначный: платить. Адвокаты знаменитости подали на апелляцию, но и это закончилось не в пользу артиста. Но долг так и не был возвращен.

Наступил черед карательных мер. Дело певца в конце декабря передали судебным приставам. А те не стали откладывать надолго и уже 19 февраля завели целых два исполнительных производства на 69 млн 578 тыс. 78 руб. с копейками одно и 69 млн 584 тыс. 79 руб. с лишним другое, указано в официальном документе, скопированном РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова взяли в оборот налоговики. Поступала информация, будто ФНС заблокировала все его счета за неоплаченные штрафы на сумму 2 тыс. руб., наложенные за превышение скорости и движение по обочине. Однако в самом ведомстве это отрицали.