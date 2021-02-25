Латвийский банк требует у Киркорова 140 миллионов

Латвийский банк требует у Киркорова 140 миллионов
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На поп-короля уже натравили приставов

Филиппу Киркорову предъявили счет в одном из латвийских банков, причем немалый – в 140 млн рублей. И похоже, ему придется расплатиться.

Судебные тяжбы по долгу поп-короля и его компании ООО "Филипп Киркоров продакшен" начались еще в 2020 году. Подлежащий ликвидации ABLV Bank, AD подал иск с требованием рассчитаться по кредиту в Таганский районный суд.

Приговор был однозначный: платить. Адвокаты знаменитости подали на апелляцию, но и это закончилось не в пользу артиста. Но долг так и не был возвращен.

Наступил черед карательных мер. Дело певца в конце декабря передали судебным приставам. А те не стали откладывать надолго и уже 19 февраля завели целых два исполнительных производства на 69 млн 578 тыс. 78 руб. с копейками одно и 69 млн 584 тыс. 79 руб. с лишним другое, указано в официальном документе, скопированном РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова взяли в оборот налоговики. Поступала информация, будто ФНС заблокировала все его счета за неоплаченные штрафы на сумму 2 тыс. руб., наложенные за превышение скорости и движение по обочине. Однако в самом ведомстве это отрицали.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость152295
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На кичман его, к ефремову, песни петь :-) вдвоем веселее будет от глиномесов отмахиваться.
Дуб
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Пусть заберут этого старого пуделя совсем с потрохами!
Гость153560
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Филя не будь жадиной, дать им посовать свою конфету.
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