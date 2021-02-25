Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
На своей инстаграм-странице звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала о том, сколько зарабатывают российские артисты театра и кино. Актриса выложила всю подноготную, заставив коллег понервничать.
Волкова отметила, что существует четыре категории актеров: начинающие, узнаваемые, звезды и мега-звезды. Их доход напрямую зависит от статуса.
По словам Екатерины, актеры, служащие в государственных театрах, зарабатывают около 30 тысяч рублей. Также они имеют определенные льготы в период пандемии COVID-19.
"Они защищены от пандемий (получали зарплату летом, пока все остальные сосали лапу)", – заявила актриса.
Если артист принимает участие в антрепризе, то он получает не фиксированную плату, а деньги за каждый выход на сцену. На этом неузнаваемый актер заработает 5-12 тысяч рублей, а пользующийся популярностью – 25-50 тысяч рублей.
Что касается кино, то здесь расценки несколько другие. Зарплата актеров зависит от количества смен.
"В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией", – добавила Волкова.
За день начинающая звезда получит не более семи тысяч, узнаваемый актер – около 25 тысяч рублей, медийный – 50-100 тысяч рублей, а мега-звезда – до 250 тысяч рублей.
Еще один источник дохода – реклама. Это может принести неплохую прибыль: неузнаваемым – более 30 тысяч рублей, популярным артистам – гораздо большие суммы.
Актера Игоря Скрипко такая откровенность Екатерины немного смутила.
"Раскрываешь все наши секреты", – отметил мужчина.
Однако он тут же добавил, что Волкова выстроила правильную стратегию, желая быть честной с фанатами.
Завершение строительства "Северного потока - 2" изменит расклад сил
Европейский бизнес зарекомендовал себя крайне ненадежным партнером