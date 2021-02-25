Волкова напугала коллег откровениями о зарплате артистов

Волкова напугала коллег откровениями о зарплате артистов
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Ворониных" назвала суммы, которые уходят в карман актеров

На своей инстаграм-странице звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала о том, сколько зарабатывают российские артисты театра и кино. Актриса выложила всю подноготную, заставив коллег понервничать.

Волкова отметила, что существует четыре категории актеров: начинающие, узнаваемые, звезды и мега-звезды. Их доход напрямую зависит от статуса.

По словам Екатерины, актеры, служащие в государственных театрах, зарабатывают около 30 тысяч рублей. Также они имеют определенные льготы в период пандемии COVID-19.

"Они защищены от пандемий (получали зарплату летом, пока все остальные сосали лапу)", – заявила актриса.

Если артист принимает участие в антрепризе, то он получает не фиксированную плату, а деньги за каждый выход на сцену. На этом неузнаваемый актер заработает 5-12 тысяч рублей, а пользующийся популярностью – 25-50 тысяч рублей.

Что касается кино, то здесь расценки несколько другие. Зарплата актеров зависит от количества смен.

"В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией", – добавила Волкова.

За день начинающая звезда получит не более семи тысяч, узнаваемый актер – около 25 тысяч рублей, медийный – 50-100 тысяч рублей, а мега-звезда – до 250 тысяч рублей.

Еще один источник дохода – реклама. Это может принести неплохую прибыль: неузнаваемым – более 30 тысяч рублей, популярным артистам – гораздо большие суммы.

Актера Игоря Скрипко такая откровенность Екатерины немного смутила.

"Раскрываешь все наши секреты", – отметил мужчина.

Однако он тут же добавил, что Волкова выстроила правильную стратегию, желая быть честной с фанатами.

Анастасия ГОРЮНОВА

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