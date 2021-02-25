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Отар Кушанашвили стал новым героем передачи "Секрет на миллион". В беседе с Лерой Кудрявцевой телеведущий вспомнил, как однажды он сильно разозлил Аллу Пугачеву. Это едва не обернулось для журналиста большими проблемами.
Некоторое время назад Примадонна услышала, как нетрезвый Кушанашвили крайне нелестно отзывался о ней. Исполнительница хита "Миллион алых роз" не стала церемониться с обидчиком и подала на Отара в суд.
В назначенный день артистка появилась в зале госучреждения при полном параде. Она надела эффектное красное платье, как будто намекая на то, что "обуздание" скандального журналиста является для нее праздником.
В конечном итоге Алла Борисовна заявила, что она не собирается судиться с Кушанашвили. А таким образом певица попросту хотела преподать телеведущему урок – мол, за свои слова рано или поздно придется отвечать, передает "Телепрограмма".
Пугачева протянула журналисту руку в знак примирения. На этом конфликт был исчерпан.
Накануне стало известно о том, что Отар стал отцом в девятый раз. Пока что неизвестно, кто подарил знаменитости очередного наследника. Вполне возможно, что ребенка родила сожительница Кушанашвили Ольга Курочкина. У бизнес-леди и телезвезды уже есть двое общих детей – сыновья Мамука и Роман, а также дочь Елена.
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