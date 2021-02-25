Шепелев рассказал об отношениях сына от Фриске с дочерью новой возлюбленной

Шепелев рассказал об отношениях сына от Фриске с дочерью новой возлюбленной
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследники пары смогли найти общий язык

Поклонники внимательно следят за теми изменениями, которые происходят в личной жизни Дмитрия Шепелева. После смерти Жанны Фриске телеведущий начал заниматься работой и воспитанием сына, а все вопросы об отношениях и вовсе игнорировал. Но, кажется, что сейчас в жизни телеведущего началась белая полоса: его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка, а дети пары от прошлых отношений смогли найти общий язык. 

Об этом Дмитрий сообщил в своем "Инстаграм". Артист опубликовал трогательное фото Платона и Лады, а заодно ответил на вопрос, смогли ли ребята подружиться. 

"Могу только одно сказать – они друзья. Нашей с Катей заслуги здесь нет – просто повезло. Просто классные и светлые дети", 

– подписал Шепелев фото, на котором запечатлен Платон, который нежно. обнимает Ладу. 

Напомним, что Дмитрий и Екатерина познакомились именно благодаря детям. Ребята ходили в один детский сад. Возможно, подружиться Платон и Лада смогли, потому что являются ровесниками, а это значит,  что у них одинаковые интересы. 

Ранее телеведущий показал свежее видео с сыном. Отец и сын решили устроить мужской отдых и отправились на горнолыжный курорт. Гордый родитель не упустил возможности похвастаться успехами сына, который в свои годы очень уверено стоит на сноуборде. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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