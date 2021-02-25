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Поклонники внимательно следят за теми изменениями, которые происходят в личной жизни Дмитрия Шепелева. После смерти Жанны Фриске телеведущий начал заниматься работой и воспитанием сына, а все вопросы об отношениях и вовсе игнорировал. Но, кажется, что сейчас в жизни телеведущего началась белая полоса: его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка, а дети пары от прошлых отношений смогли найти общий язык.
Об этом Дмитрий сообщил в своем "Инстаграм". Артист опубликовал трогательное фото Платона и Лады, а заодно ответил на вопрос, смогли ли ребята подружиться.
"Могу только одно сказать – они друзья. Нашей с Катей заслуги здесь нет – просто повезло. Просто классные и светлые дети",
– подписал Шепелев фото, на котором запечатлен Платон, который нежно. обнимает Ладу.
Напомним, что Дмитрий и Екатерина познакомились именно благодаря детям. Ребята ходили в один детский сад. Возможно, подружиться Платон и Лада смогли, потому что являются ровесниками, а это значит, что у них одинаковые интересы.
Ранее телеведущий показал свежее видео с сыном. Отец и сын решили устроить мужской отдых и отправились на горнолыжный курорт. Гордый родитель не упустил возможности похвастаться успехами сына, который в свои годы очень уверено стоит на сноуборде.
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