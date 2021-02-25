Наследники пары смогли найти общий язык

Поклонники внимательно следят за теми изменениями, которые происходят в личной жизни Дмитрия Шепелева. После смерти Жанны Фриске телеведущий начал заниматься работой и воспитанием сына, а все вопросы об отношениях и вовсе игнорировал. Но, кажется, что сейчас в жизни телеведущего началась белая полоса: его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка, а дети пары от прошлых отношений смогли найти общий язык.

Об этом Дмитрий сообщил в своем "Инстаграм". Артист опубликовал трогательное фото Платона и Лады, а заодно ответил на вопрос, смогли ли ребята подружиться.

"Могу только одно сказать – они друзья. Нашей с Катей заслуги здесь нет – просто повезло. Просто классные и светлые дети",

– подписал Шепелев фото, на котором запечатлен Платон, который нежно. обнимает Ладу.

Напомним, что Дмитрий и Екатерина познакомились именно благодаря детям. Ребята ходили в один детский сад. Возможно, подружиться Платон и Лада смогли, потому что являются ровесниками, а это значит, что у них одинаковые интересы.

Ранее телеведущий показал свежее видео с сыном. Отец и сын решили устроить мужской отдых и отправились на горнолыжный курорт. Гордый родитель не упустил возможности похвастаться успехами сына, который в свои годы очень уверено стоит на сноуборде.