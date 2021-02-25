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Фигура Александра Новикова для
многих жителей России является культовой. Знаменитый шансонье и сегодня пользуется
большой популярностью среди российских слушателей. При этом Александр оберегает
свою личную жизнь от лишних глаз: в интернете до сих пор практически нет
фотографий главной женщины в судьбе Новикова.
Известно только, что студенческая любовь артиста по имени Мария была предана своему супругу, несмотря на все невзгоды. Женщина разделила с избранником его успех – в 80-е годы Александр был на пике своей карьеры. Его хиты "Помнишь, девочка?..", "Город древний", "Вези меня, извозчик" раздавались со всех дворов.
В то же время, в 1984-м году семью ждало серьезное испытание. Новикова арестовали и отправили в колонию на целых 10 лет. Однако Мария стойко выдержала удар судьбы. Она осталась верна возлюбленному и преданно ждала его с зоны. Тогда их наследнику Игорю исполнилось 10 лет, а дочери Наташе был всего годик.
Новиков угодил за решетку за изготовление электронной музыкальной аппаратуры-фальсификата. Через шесть лет знаменитый шансонье обрел свободу и вернулся к любимой семье.
Сейчас старший наследник Новикова занимается строительным бизнесом, также у него есть собственные фотосалон. Наташа отучилась на искусствоведа и теперь помогает отцу, оформляя обложки для его музыкальных альбомов и книг, пишут авторы канала "Estrada For You" в "Яндекс.Дзен".
К слову, недавно Александр Новиков прошелся по звездам русского шоу-бизнеса. Шансонье взбесили разговоры о безденежье знаменитостей из-за карантинных ограничений.
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