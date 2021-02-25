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25 февраля произошла трагедия в
сфере мультипликации. Из жизни ушел знаменитый художник-постановщик Владимир
Зуйков. Именно он подарил россиянам серию замечательных мультиков про Винни-Пуха.
Владимир Николаевич дожил до 86 лет. Где и когда будет захоронен выдающийся гражданин России, пока неизвестно, отмечает АГН "Москва".
Сотрудники пресс-центра киностудии "Союзмультфильм" выразили свои соболезнования родственникам и поклонникам признанного мастера анимации.
Что стало причиной смерти Владимира Николаевича, также пока не сообщается. Помимо Винни-Пуха, Зуйков участвовал в создании знаменитого мультика "Икар и мудрецы" и других мультипликационных фильмов.
К слову, вчера стало известно о смерти известного советского телеведущего. Звезда программы "Кинопанорама" Даль Орлов ушел из жизни в 87 лет.
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