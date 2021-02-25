Телеведущий напомнил, кто платит знаменитости деньги

В новом выпуске передачи "Место встречи" Андрей Норкин решил пройтись по прославившейся за счет своих "оппозиционных" взглядов артистке Александре Бортич.



Уроженка Белоруссии активно призывала жителей России принять участие в незаконных акциях протеста. Также девушка красочно рассуждала на тему "страшной жизни" в России и "злобных" омоновцах.

Норкин поспешил напомнить, что деньги Бортич получает за съемки в кинолентах с госучастием. По данным режиссера Никиты Михалкова, всего за один день белоруске платят 200 тысяч рублей.

На своем шоу Андрей показал нарезку с выступлениями Александры. Телеведущий остроумно отметил, что об этой талантливой артистке многие зрители узнали исключительно после скандала, когда на фоне митингов на ее персону обратил внимание Михалков.

Также Норкин напомнил, что мужем "оппозиционерки" является бывший сотрудник АП РФ.

Кстати, недавно Норкин ввел в ступор зарвавшегося в студии эксперта. Журналист заставил умолкнуть своего оппонента компрометирующим видеороликом.

