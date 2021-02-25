Супругам пришлось спасать свой брак

В социальных сетях Регина Тодоренко всегда показывает поклонникам идеальную картинку: счастливые улыбки сына и мужа, совместный отдых, взаимная поддержка. Но, как оказалось, реальность совсем не такая радужная, как может показаться на первый взгляд.

Телеведущая рассказала, что год назад они с певцом были на грани развода. Пара начала постоянно ссориться после рождения сына Майкла. Паре зачастую не удавалось найти решение, которое всех устраивало.

"Мы очень хотели развестись в прошлом году. Мне кажется, каждая женщина периодически думает об этом, бывает, что и несколько раз в день",

– разоткровенничалась звезда "Орла и решки" в интервью Wday.ru.

К счастью, пара смогла найти в себе силы и обратилась за помощью к специалисту, который подсказал, как им найти общий язык. По инициативе Топалова пара начала ходить к психологу.

После этого Регина и Влад начали читать специальную литературу, а все ссоры выносили куда-нибудь "в ресторан", потому что считают, что дом должен быть местом, которое наполнено позитивной энергией.

Также певец прислушался к своей жене и начал, например, приносить ей по утрам "чай с любовью" в постель. Это напоминает Тодоренко о детстве, когда ее отец приносил ей кофе.

Ссоры, к слову, иногда возникают, но теперь супруги не выясняют отношения при ребенке.

Ранее у сына Топалова и Тодоренко случился приступ, из-за которого двухлетнему Майклу даже пришлось вызывать скорую.