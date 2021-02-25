Женщину, которая была очень похожа на Дарью Михайлову, заметили на кладбище в годовщину смерти артиста

11 лет назад не стало актера Владислава Галкина, которого заслуженно считали всенародным любимцем. Точные обстоятельства его смерти до сих пор остаются загадкой, однако память о нем живет в сердцах россиян. С самого утра на Троекуровском кладбище появлялись поклонники артиста, которые приходили отдать ему дань памяти. Появилась и женщина, которая была очень похожа на вдову Галкина.

Актрисе Дарье Михайловой сильно досталось после смерти звезды "Дальнобойщиков". Родители покойного актера обвинили ее в смерти сына, заявив, что не уберегла его, а в кризисный момент и вовсе ушла от него.

Галкин скончался за 2 недели до их развода, поэтому Михайлова могла претендовать на солидное наследство актера. При этом, как писали СМИ, Дарья даже отказалась выделить хоть какие-то средства на возведение памятника.

После этого Михайлову буквально затравили, из-за чего она даже на время отказалась от публичной жизни. Однако сегодня поклонники заметили, что женщина, похожая на Михайлову, пришла на Троекуровское кладбище.

"Но фигура и лицо под маской очень ее напоминали. Если я не ошибся, то очень рад, что она наконец одумалась и решила навестить могилу мужа. Да еще и дорогой букет ему принесла",

– рассказал один из свидетелей "Экспресс газете".

Ранее отец Галкина рассказал об обстоятельствах смерти актера. Родитель артиста уверен, что его наследника убили.