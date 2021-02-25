Александра Куцевол обманом присвоила себе квартиру артиста в Черногории

Вот уже не один год родные Олега Яковлева и его возлюбленная ведут борьбу за его многомиллионное наследство. "Иванушка" оставил 5 квартир не своей девушке Александре Куцевол, а другу и племяннице Татьяне. Любовница певца уже дважды пыталась доказать в суде, что они с Яковлевым были женаты, только вот суд признал, что документы девушка подделала.

Но кое-что Куцевол сделать все-таки успела. Наследница знаменитости рассказала, что после смерти Яковлева Александра переоформила на себя его апартаменты в Черногории. Для этого она воспользовалась поддельным свидетельством о браке.

Сейчас Татьяна пытается вернуться квартиру, а самой Куцевол грозит минимум 4 года тюрьмы за подделку документов, пишет "Комсомольская правда".

Делом уже заинтересовались в правоохранительных органах.

"Сейчас мы попытаемся выяснить, откуда у Александры Куцевол появилось свидетельство о браке, выданное в Республике Сербия, которое, как выяснилось, никто не выдавал",

– поделился член Судебно-экспертной палаты РФ Виталий Бегеза.

Попытки выселить Анастасию из квартиры Яковлева на Дербеневской набережной, кстати, пока тоже безуспешны. Девушка теперь подает в суд на приставов, пытаясь выиграть время. Племянница на это лишь разводит руками и отмечает, что выселять Куцевол, похоже, придется с полицией.

Ранее Андрей Малахов обнародовал пугающие предсмертные кадры "желтушного" Яковлева, возмутившись безразличным поведением родных звезды.