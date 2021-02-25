Минимум 4 года: любовнице Яковлева из "Иванушек" грозит тюрьма

Минимум 4 года: любовнице Яковлева из "Иванушек" грозит тюрьма
Олег Яковлев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александра Куцевол обманом присвоила себе квартиру артиста в Черногории

Вот уже не один год родные Олега Яковлева и его возлюбленная ведут борьбу за его многомиллионное наследство. "Иванушка" оставил 5 квартир не своей девушке Александре Куцевол, а другу и племяннице Татьяне. Любовница певца уже дважды пыталась доказать в суде, что они с Яковлевым были женаты, только вот суд признал, что документы девушка подделала. 

Но кое-что Куцевол сделать все-таки успела. Наследница знаменитости рассказала, что после смерти Яковлева Александра переоформила на себя его апартаменты в Черногории. Для этого она воспользовалась поддельным свидетельством о браке. 

Сейчас Татьяна пытается вернуться квартиру, а самой Куцевол грозит минимум 4 года тюрьмы за подделку документов, пишет "Комсомольская правда". 

Делом уже заинтересовались в правоохранительных органах. 

"Сейчас мы попытаемся выяснить, откуда у Александры Куцевол появилось свидетельство о браке, выданное в Республике Сербия, которое, как выяснилось, никто не выдавал", 

– поделился член Судебно-экспертной палаты РФ Виталий Бегеза. 

Попытки выселить Анастасию из квартиры Яковлева на Дербеневской набережной, кстати, пока тоже безуспешны. Девушка теперь подает в суд на приставов, пытаясь выиграть время. Племянница на это лишь разводит руками и отмечает, что выселять Куцевол, похоже, придется с полицией. 

Ранее Андрей Малахов обнародовал пугающие предсмертные кадры "желтушного" Яковлева, возмутившись безразличным поведением родных звезды. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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