Композитор вышла в свет впервые после болезни

Александра Пахмутова и ее муж Николай Добронравов долгое время лечились от коронавируса. Впервые за несколько месяцев автор более 400 песен решила выйти в свет и появилась в эфире шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Новый выпуск был посвящен истории ансамбля Игоря Моисеева. В январе известному танцовщику могло бы исполниться 115 лет. Именитого хореографа Пахмутова знала лично, поэтому не смогла не почтить его память.

"Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы еще что-то невероятное",

– отметила композитор, пожелав ансамблю больше выступать и радовать поклонников.

Игорь Моисеев скончался в 2007 году от осложнений гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Ему был 101 год. Его ансамбль смог прорвать "железный занавес" в годы холодной войны. Коллектив Моисеева проводил в среднем 8 месяцев на гастролях.

Напомним, что прямо перед Новым годом Пахмутова, которой уже 91 год, вместе с мужем попали в больницу. Праздник супруги встретили на больничной койке – у них подтвердили коронавирус.

Кстати, супруги вместе уже более 60 лет. При этом Пахмутова и Добронравов никогда не были замечены в крупных скандалах. Супруг композитора не раз отмечал, что секрет их счастья в том, что ни на протяжении всей жизни смотрят в одном направлении.

Пахмутова – автор множества известных песен, которые исполняют Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Александр Градский и другие звезды эстрады. Добронравов также написал немало композиций, в частности, "Трус не играет в хоккей".