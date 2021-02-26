Лицо изуродовано: жестоко избитого участника "Машины времени" сняли на видео

Лицо изуродовано: жестоко избитого участника "Машины времени" сняли на видео
Александр Дитковский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант раскрыл подробности нападения

Этой ночью в Москве был жестоко избит участник групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский. На артиста напали, из-за чего он получил серьезные травмы головы. Позже он вышел на связь и сам рассказал о произошедшем.

Трубачу досталось от хулиганов на парковке в центре Москвы. По предварительной информации, их было пятеро. Дитковский пояснил: злоумышленники приставали ко всем, окружая машины, и требовали денег. Ничего не получив, злоумышленники набросились на артиста.

"Их несколько человек было, со всеми просто не справился",

– добавил Александр. После инцидента его доставили в больницу и сейчас готовят к операции, которую проведут 1 или 2 марта. До тех пор музыкант будет находиться под наблюдением врачей.

"У меня перелом лицевой кости со смещением",

– поведал о полученных травмах Дитковский в беседе с "Пятым каналом".

На кадрых видно, что правый глаз мужчины опух настолько, что им практически ничего не увидеть.

Другие подробности инцидента уточняются. Представители музыканта уже написали заявление в полицию, нападавших разыскивают, пишет РЕН ТВ.

Александр Дитковский с 1992 года играет в группе "Квартал", а с 2003 года является еще и директором коллектива. Также артист выступает вместе с "Машиной времени". Кроме того, трубач сотрудничал со множеством известных артистов. Среди них - Валерий Меладзе, Николай Басков, Валерий Сюткин, Земфира, а также группы "Сплин", "Несчастный случай" и "Б2".

О личной жизни музыканта известно немногое. В Сети пишут, что артист женат, в 2007 году у него родился сын Михаил. Мальчик пошел по стопам отца – занимается музыкой и даже выступает вместе с трубачом.

Карина СИРАЗОВА

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Гость152295
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При задержании аналогично надо поступить с этими уродами или похлеще, списать на сопротивление полиции.
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