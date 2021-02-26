Актриса высказалась о траурной церемонии и новом выпуске программы Малахова

На днях в Москве попрощались с Екатериной Градовой, известной по роли радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны". Советская актриса скончалась 22 февраля. О трагедии дочь Мария Миронова узнала во время отдыха на Мальдивах и, сообщив всем о случившемся, попросила ее временно не беспокоить. Сегодня артистка нашла в себе силы прервать молчание, впервые после похорон.

В "Инстаграм" дочь Андрея Миронова опубликовала фото с матерью, обратившись ко всем, кто ее поддержал в трудную минуту, со словами благодарности. Актриса отметила помощь театра Ленкома и худрука Марка Варшавера с организацией похорон, а также поддержку фонда "Артист".

"Спасибо огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и теплых слов",

– добавила Мария Миронова. Артистка также оценила программу Андрея Малахова, посвященную памяти ее матери. "Она настолько сильна, достойна, деликатна, точна и настолько именно про нее, с огромной любовью и уважением!" – высказалась Миронова о "Прямом эфире", выпуск которого вышел в день траурной церемонии, 24 февраля.

Смерть Екатерины Градовой стала полной неожиданностью для ее родных. У знаменитой актрисы произошел инсульт. СМИ писали, что кинозвезда умерла буквально на операционном столе.

У артистки было двое детей. Мария родилась в браке с Андреем Мироновым. После венчания со своим вторым мужем Игорем Тимофеевым актриса взяла из детского дома мальчика Алексея. Сперва Градовой было трудно с ребенком, но любовь и терпение кинозвезды смогли все изменить. Как сейчас живет сын Екатерины Георгиевны, ранее писало "Утро.ру".