Наследники артиста отказались от публичного образа жизни

Андрей Панин воспитывал троих детей, младшему было всего пять лет, когда в 2013 году актер ушел из жизни. Несмотря на знаменитую фамилию, наследники ведут закрытый образ жизни и популярность отца не используют. Чем занимаются дети артиста сейчас – в материале "Утро.ру".

Впервые Панин женился еще в студенческие годы на Татьяне Французовой. Переехав в Москву, молодые супруги ютились в маленькой полуподвальной комнате. Отношения быстро дали трещину, и дочь Надежду жена артиста родила уже в родном Кемерове, пока тот строил карьеру.

Воспитанием девочки Панин практически не занимался. Из-за этого Надежда затаила обиду на отца: впоследствии взяла фамилию матери и вместе с ней переехала в США. В итоге актеру так и не удалось наладить отношения с девушкой.

Спустя время Андрей Панин познакомился с молодой актрисой Натальей Рогожкиной. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, супруги были вместе более десяти лет, до самой смерти артиста. В 2001 году у влюбленных родился сын Александр, а спустя восемь лет – Петр.

Сыновья Панина не планировали идти по стопам отца: старший изначально выбрал профессию, никак не связанную с кино или театром. Однако этим летом стало известно, что Александра пригласили сняться в новом фильме с Иваном Охлобыстиным и молодой человек согласился.

Члены съемочной группы рассказывали, что артиста утвердили в первый же день кастинга. Картина должна выйти в прокат в этом году. Впрочем, в "Инстаграм" молодой человек ничего не рассказывает о процессе, да и его аккаунт найти не так уж и просто.

Петр Панин пока об актерской карьере не задумывается. 13-летний подросток учится в школе и занимается спортом.